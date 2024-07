Ultime Notizie Roma del 22-07-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è giorno di kamala Harris dopo l’annuncio del ritiro di Joe biden dalla corsa per la rielezione oggi il discorso della vicepresidente nell’evento dell’organizzazione sportiva NBA la CNN ha riferito che la Harris ha passato più di 10 ore al telefono con un 300 leader del partito è caduta dei 500 deputati dem sono pronti a sostenerla e se la questione dei fondi congelati potrebbe avere giocato un ruolo fondamentale nel ritiro della tua del presidente che registrato un boom di azioni alla campagna di Harry se sono stati raccolti 43,7 milioni di dollari nelle primissime ore successive l’annuncio di biden ma non sono solo i donatori a sostenere di massa la vicepresidente che Martin presidente dei comitati interni ha fatto sapere che la stragrande maggioranza delle basi e della sua parte la mossa sembra ...