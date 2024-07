Ultime Notizie Roma del 22-07-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

dopo settimane di dibattiti e tensione alla fine Joe biden ha scelto di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione nessun motivo di salute ha giocato un ruolo nella decisione il presidente degli Stati Uniti ha dato il suo endorsement ha l'attuale vice kamala Harris la cui campagna dopo l'annuncio raccolto in poche ore 46 milioni virgola sette dollari intanto Donald Trump è tornata all'attacco sostenendo che il partito repubblicano dovrebbe essere rimborsato delle spese sostenute finora Nella campagna elettorale per che ora dobbiamo ricominciare da capo e da chi arriva il messaggio del presidente ucraino volodymyr zelens'kyj lo creme grata presidente biden incrollabile sostegno alla lotta per la libertà che insieme al forte ...