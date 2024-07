Tv | Pino Insegno ' le polemiche non le ho mai ascoltate ho risposto coi numeri' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Ledei mesi scorsi su di me? Non le ho: quando uno fa questo mestiere da 42 anni, lenon le ascolta. Anche perché se uno ha alle spalle 2.870 puntate e non trovano nient'altro contro quella persona, fanno la polemica. Che è sterile, mi fa rimanere male, mi delude, perché io ili ho sempre fatti. E la sfida è vinta, già da qualche mese". A parlare all'Adnkronos èche si racconta dopo che la presentazione dei palinsesti Rai ha rivelato una stagione che lo vede tornare grande protagonista, dopo lesul ritorno nella tv di Stato che lo hanno investito nei mesi scorsi.