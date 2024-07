Tumori oncologa D’Auria | Dragon Boat importante per donne operate al seno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) – “Ilstoricamente è stata un’attività centrata sull’importanza dell’attività dei cingoli scapolari per la prevenzione del linfedema e la riabilitazione delleale sul gioco di squadra che crea l’associazionismo, fondamentale per il miglioramento delle possibilità di cura che noi offriamo alle”. Così Giulianapresso l’Azienda sanitaria locale Roma 2 (Asl Rm2), spiega l’importanza del CardioBreastFestival che si è svolto a Roma, presso il laghetto dell’Eur. Si tratta per l’di “un evento fondamentale” centrato “sulla prevenzione, fondamentale per quanto riguarda il tumore della mammella, e sull’attività fisica, per quanto riguarda il percorso di guarigione e riabilitazione delleal”.