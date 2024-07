Tumori Fedele Inrc | Importante attività fisica e sinergia con cardiologia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) – “Nella patologia oncologica è estremamentel’e lacon altre specialità quali la, per verificare gli effetti della terapia” contro il cancro “sull’apparato cardiovascolare. Ben vengano queste manifestazioni per la sensibilizzazione alla prevenzione sulle due patologie più importanti: le patologie oncologiche e le patologie cardiovascolari”. Così Francesco, presidente Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (), spiega all’Adnkonos Salute l’importanza di iniziative come il CardioBreast Dragon Boat Festival, la gara amichevole tra squadre Dragon Boat femminili con donne operate di tumore al seno che, al termine dell’esibizione, condividono le loro esperienze di vita e sportive.