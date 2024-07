Tumori De Lucia Fidb | Dragon Boat come rinascita per le donne operate al seno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Ledi tumore al"hanno trovato, all'interno di questo sport, la motivazione per esprimere la. Si tratta di un atto di consapevolezza. Nella Federazione sempre, in ogni manifestazione, ci sono le", le Breast Cancer Paddlers, "perché danno veramente colore, danno energia e fanno riflettere". Ci aiutano a "trovare insieme uno spunto per andare avanti. Stare a casa, non essere attivi, non ci aiuta a superare non solo dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista fisico" la malattia, "perché l'attività motoria è una sorta di strumento terapeutico, una sorta di farmaco".