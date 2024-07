Trump | Biden non ha il covid oggi dimenticherà di essersi ritirato

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il tycoon tra accuse e colpi bassi nei confronti del presidente Usa: "Se non può candidarsi, non può governare il nostro Paese" "non ha mai avuto il. Oradi". Donaldtra accuse e colpi bassi contro Joe. Il candidato repubblicano alle elezioni del 5 novembre 2024 si scatena