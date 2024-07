Tragedia sfiorata a Gallipoli | cede la giostra del lunapark quattro ragazzini feriti video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024)ieri sera a, dove unadelsul lungomare Galileo Galilei ha ceduto, portando al ferimento diper fortuna in modo non grave: l’incidente è stato anche ripreso in un. Ladeldiposta sotto sequestro Laal centro dell’incidente è di quelle chiamate “calcinculo” con i seggiolini che, appesi a lunghe catene, si alzano in volo grazie alla rotazione. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ceduto il palo cui è attaccato il pallone che deve essere preso durante la corsa per vincere un premio. Laè stata posta sotto sequestro dal pubblico ministero Donatina Buffelli della Procura della Repubblica di Lecce.