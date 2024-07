Tragedia a Bonassola anziano milanese morto mentre fa il bagno in mare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024)(La Spezia), 22 luglio 2024 –insulla costa spezzina. Undi 84 anni èfaceva il, piccola località balneare alle porte delle Cinque Terre, in provincia di la Spezia. L’ha accusato un malore in acqua. Appena ci si è accorti che qualcosa non andava, uno dei bagnini dello stabilimento balneare è subito intervenuto per riportare a riva l’84enne. Dopo le prime manovre di rianimazione sono arrivati sul posto anche i soccorritori del 118 con Delta 3, India 50 da Levante e la Pubblica assistenza di. Nonostante tutti i tentativi di soccorso però per l’non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la guardia costiera per gli accertamenti e la rimozione della salma.