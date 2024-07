Traffico Roma del 22-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code a tratti trapuntine da Appia trafficata anche la carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria ed ancora tra Nomentana e Prenestina code persul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e Tor Cervara in uscita dain ilsulla Tangenziale Est con coda tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanniin coda sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia in pieno svolgimento con sitting nei pressi della sede del Ministero degli Esteri termine previsto per le 19 uno sguardo al trasporto pubblico sulla linea della velocitàNapoli la circolazione rallentata in direzioneper un guasto a un treno tra Anagni e Labico maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito...