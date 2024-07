Traffico Roma del 22-07-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla tangenziale est chiusa per lavori fino al 26 luglio la rampa in entrata di via Prenestina è in pieno svolgimento un sit-in nei pressi della sede del Ministero degli Esteri termine previsto per le 19 uno sguardo al trasporto pubblico sulla metro a chiusa da oggi per lavori di rinnovo e manutenzione la stazione Ottaviano riapertura programmata per il 9 settembre sempre per la diretta chiusa lo ricordiamo anche la stazione Spagna in questo caso con riapertura prevista per il 3 ottobre proseguono i lavori notturni su Viale Trastevere chiuso in fascia oraria 21/6 il tratto tra Piazza Ippolito Nievo e largo Bernardino da Feltre in direzione di Ponte Garibaldi maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità