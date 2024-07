Traffico Roma del 22-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascoltoe code sulle due carreggiate del grande raccordo anulare tra le uscite Casilina inFiumicino in esterna anche per un incidente precedente code sulla Cassia bis in uscita dadal Gra verso Castel de’ ceveri verso il centro invece fine su via Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e su via Flaminia per via dei Due Ponti e Corso Francia disagi alper incidente su via Pontina abbiamo file tra Spinaceto Castelno verso Pomezia la polizia locale Ci comunica la chiusura temporanea di via Teano nei pressi di via Maddaloni e nelle due direzioni per presenza di alberi in carreggiata incidente code su via Cristoforo Colombo a via di Casal Palocco versocentro prudenza nella guida per dettagli su queste altre notizie consultate il sito.luceverde.