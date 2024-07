Traffico Roma del 22-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla tangenziale est resta chiusa fino al 26 luglio la rampa in entrata di via Prenestina possibili disagi per una manifestazione in programma dalle ore 9 alle 13 in Piazza Santi Apostoli non si escludono modifiche restrizioni sia alla viabilità sia il trasporto locale in tutta l’area circostante dalle ore 11 alle 13 e un’altra manifestazione a San Lorenzo in via de Lollis anche in questo caso possibili disagi alSe necessario con chiusure temporanee trasporto pubblico sulla metro a per lavori di rinnovo delle stazioni da oggi chiusa la stazione Ottaviano così sarà fino al 9 settembre siamo che anche in Spagna è chiusa di apertura in questo caso prevista il 3 ottobre In alternativa potete usare le stazioni Flaminio e Lepanto giornata di maltempo quella di oggi avviso di allerta gialla del ...