Traffico Roma del 22-07-2024 ore 08 | 00

(Di lunedì 22 luglio 2024) LuceverdeBentrovati in entrata acode sulla diramazionesud da Torrenova algra stessa situazione su via Flaminia file dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in direzione del centro città lo stesso Salaria tra via di Villa Spada la tangenzialee code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Casilina l’abbia in esterna dalla Prenestina la Tiburtina altre cose sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso la tangenziale est rallentamenti e code anche su via Pontina da Pomezia a Spinaceto versola polizia locale Ci segnala un incidente su via Prenestina code tra piazzale labicano e via del Pigneto in questa di trasporto pubblico sulla metro a per lavori di rinnovo delle stazioni da oggi è chiusa Ottaviano così sarà cena 9 settembre ricordiamo che anche la stazione Spagna è chiusa la riapertura in questo caso è prevista il 3 ottobre Tina ...