Torino | Pd chiede informativa Piantedosi ' cosa aspetta governo a sciogliere Casapound?'

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Ancora un episodio di violenza e ancora la stessa matrice e connotazione politica. Con la aggressione del giornalista de ‘La Stampa', Andrea Joly, da parte di un gruppo di neofascisti disi conferma l'ondata antidemocratica in corso in Italia legata soprattutto all'ambiguità di unche non condanna con forza ogni recrudescenza fascista fino a garantirne una sensazione di impunità”. Lo dichiara intervenendo in Aula il deputato dem Toni Ricciardi, Vicepresidente del Gruppo Pd a Montecitorio. “È il momento di fare chiarezza su: è un'organizzazione neofascista, che inneggia e pratica violenza su chi considera avversario o ‘diverso' e che rimane fin troppo giustificata e protetta da una parte della destra italiana”, continua Ricciardi.