Torino | Parrini Pd ' bene Meloni e Donzelli ora coerenza su francobollo Foschi'

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug (Adnkronos) - "cheabbiano condannato la vile aggressione di militanti neofascisti di CasaPound contro il giornalista della 'Stampa' Andrea Joly". Lo dice il senatore del Pd Dario. "In omaggio al principio dici corre tuttavia l'obbligo di notare che il loro appello alla fermezza contro l'uso di qualsiasi forma di violenza nella lotta politica sarebbe molto più credibile e efficace se il governo, per esempio, desse immediatamente ordine di ritirare dalla circolazione e distruggere ilemesso il mese scorso per celebrare uno dei più violenti rappresentanti del fascismo romano, il picchiatore squadrista e persecutore di ebrei Italo", prosegue. "L'opposizione lo chiede da settimane, la Consulta Filatelica si è pronunciata in tal senso all'unanimità il 20 giugno.