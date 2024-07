Tennis Parigi 2024 arriva il forfait di Hurkacz | Decisione sofferta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Ciao a tutti, vi ringrazio per gli splendidi messaggi che mi avete mandato. Il vostro sostegno significa molto per me. La mia riabilitazione prosegue bene e sto facendo grandi progressi. Tuttavia, insieme al mio team abbiamo deciso che non prenderò parte alle Olimpiadi di. E’ stata unamoltoperché ho sempre sognato di rappresentare la Polonia alle Olimpiadi e di vincere una medaglia, ma purtroppo la mia salute quest’anno non me lo permette. Ovviamente guarderò l’evento e tiferò per i miei connazionali, augurando loro di vincere più medaglie possibili“. Queste le parole di Hubert, che in una Instagram Story ha annunciato il suo ritiro dalle Olimpiadi di. Ilta polacco ha subito un infortunio al ginocchio a Wimbledon, si è sottoposto ad un intervento per recuperare in tempo per i Giochi ma così non è stato.