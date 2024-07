Tennis Hubert Hurkacz non ce la fa e rinuncia alle Olimpiadi di Parigi dopo l’infortunio al ginocchio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Doccia fredda per ilpolacco in vista dei Giochi Olimpici di2024, in programma sui campi in terra battuta del Roland Garros a partire da sabato 27 luglio., semifinalista a Wimbledon nel 2021 e attuale numero 7 del ranking ATP, ha infatti ufficializzato il suo forfait per la rassegna a cinque cerchi tramite le sue storie Instagram. Troppo poco tempo per recuperare dal brutto infortunio alrimediato lo scorso 4 luglio durante il match di secondo turno contro il francese Arthur Fils sull’erba dell’All England Club a Londra. Il percorso di riabilitazione sta procedendo senza intoppi, ma il 27enne nativo di Breslavia non vuole prendere alcun rischio, scegliendo dunque di non affrettare il rientro in gara.