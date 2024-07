Tatuaggi temporanei il parere della dermatologa | “Ci sono rischi anche per quelli naturali”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 luglio 2024) Negli ultimi tempi idiventati un fenomeno di massa, soprattutto in paesi, come l'Italia, in cui almeno sette milioni di personetatuate. Molti di questi prodotti promettono di essere a base di coloranti naturali e quindi privi diper la salute. In realtà,i prodotti certificati potrebbero avere degli effetti collaterali. Marta Carlesimo,e docente dell'Università Sapienza di Roma, spiega qualie come prevenirli.