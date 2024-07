Strage in una casa di riposo a Daruvar | sei i morti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 22 luglio 2024) È pesantissimo il bilancio di unaavvenuta in Croazia. Un uomo ha sparato in unadi. Si registrano sei i: cinque persone sono decedute immediatamente, una sesta in ospedale. Altri sei sono rimasti feriti. Il sospetto è fuggito dal luogo della sparatoria, ma la polizia lo ha catturato poco dopo in un bar vicino alla struttura. Tra le vittime ci sarebbe anche la madre del killer, che da dieci anni era ricoverata nella struttura. L’autore dellaè un reduce di guerra e ha 51 anni. Secondo le testimonianze, è entrato nelladi, a 130 chilometri da Zagabria, e ha aperto il fuoco. Tra le vittime, oltre alla madre dell’aggressore, ci sarebbero sia ospiti della struttura sia dipendenti.