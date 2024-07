Sposarsi in costume da bagno? Sì lo voglio

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2024) L'industria del wedding sta avendo il suo momento beachwear: decorati con perline e fronzoli, in pizzo e lycra, i costumi da sposa sono sempre più presenti nelle collezioni mare. E insieme a loro ciabattine, parei, cappellini e gioielli perfetti per essere sfoggiati sulla spiaggia ed essere cool in tutti i sensi