Spaccio di Droga a Martinsicuro | Coppia Arrestata Sequestri di Eroina e Cocaina

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Teramo - Unadiè statadai carabinieri per aver trasformato il loro appartamento in un punto di vendita pered. Le indagini, avviate a settembre dello scorso anno, hanno rivelato un traffico diche attirava un costante via vai di clienti. Il frenetico andirivieni di persone che entravano e uscivano dall'appartamento in pochi minuti ha insospettito i carabinieri. Gli investigatori hanno quindi monitorato la zona, fermando una ventina di acquirenti, alcuni provenienti dalla vicina provincia di Ascoli Piceno. Le dosi diappena acquistate sono state sequestrate e gli acquirenti identificati e segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. Il 20 luglio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della