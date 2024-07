Soulé Juve FISSATO IL PREZZO per la cessione dell’argentino | ecco l’offerta dalla PREMIER LEAGUE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Matiaspotrebbe lasciare la: i bianconeri fissano ile aspettano un’offertaCome svelato da Tuttosport, Matiasrimane uno dei nomi in uscita, a patto che qualcuno riesca a portare i 35 milioni di euro richiesti dai bianconeri. In caso contrario, con buona pace anche di Thiago Motta, l’argentino rimarrà in rosa per