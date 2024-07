Sorpreso a timbrare il cartellino in mutande | incassa 130mila euro di risarcimento

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per Alberto Muraglia è arrivata la vittoria anche Cassazione. L'ex agente della polizia municipale di Sanremo, licenziato nel 2015 dopo essere statoilin, non è mai stato un assenteista e non ha mai truffato lo Stato. La Suprema Corte ha infatti respinto il