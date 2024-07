Serie A3 lo schiacciatore Spagnol abbraccia la Domotek Volley

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Una coincidenza felice che la prima in assoluto dellaReggio Calabria inA sia proprio in casa della Avimecc Modica, la squadra in cui ho giocato nello scorso campionato".Il fato del sorteggio così ha voluto e Marco24enne di 1,98 centimetri che il