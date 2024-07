San Giovanni Il tempi crematorio non si farà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – Ila Sannon si. Lo ha annunciato nei giorni scorsi, in consiglio comunale, il sindaco Valentina Vadi, che ha comunicato a rappresentanti di maggioranza e minoranza il provvedimento adottato dalla giunta, il primo, per giunta, della legislatura: la revoca in autotutela della gara che avrebbe dovuto portare alla realizzazione della struttura. "Un provvedimento - ha detto Vadi - che chiude in maniera definitiva la partita sul. Una revoca che si è manifestata anche perchè l'amministrazione comunale ha mostrato grande interesse nell'ascoltare i cittadini. Con questa delibera diamo quindi un forte segnale di attenzione verso la popolazione sangiovannese". La proposta di realizzare l'impianto era stata inserita, la passata legislatura, nel piano triennale ed annuale delle opere pubbliche.