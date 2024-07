Salvini porta sfiga È noto il siparietto a L’Aria che Tira – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 luglio 2024) «Gli auguri dinon è che portino bene. Ha augurato la vittoria a Le Pen e ha perso, ora Trump non si sente sicuro». A dirlo, in studio ache, su La7, è l’eurodeputato del Pd Alessandro Zan. Il conduttore Francesco Magnani stempera e chiede alla deputata della Lega Laura Ravetto: «Ma è vero che al suo compleanno, se la chiama Matteo, lei non risponde?». Lei replica: «Parlate tanto di campagne d’odio e invitate ad abbassare i toni. Questa vi sembra un’eccezione politica che state facendo a? Questo aiuta la discussione? Facciamoci un’esame di coscienza». E lì interviene l’ex senatore del Pd Luigi Manconi: «Giusto, però. È». Replica Ravetto: «Siete bravi solo a predicare. Divertitevi. Fate le anime belle ma siete odiatori di professione». – Gli auguri dinon è che portino bene.