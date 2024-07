Roma tre detenuti evasi da carcere minorile Casal del Marmo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tre minori di nazionalità tunisina sonoieri daldidel", riuscendo a scavalcare il muro di cinta della struttura. Secondo quanto emerso avrebbero approfittato del caos scatenato in seguito ad una rissa scoppiata tra diversie intorno alle 17.30 hanno eluso la sorveglianza scappando dal. Subito sono scattate le ricerche degli. A darne notizia è stato Massimo Costantino, segretario generale Fns Cisl Lazio, riferendo che nell’istituto "ci sono circa 55su una capienza di 45" e che quella in corso "sarebbe la secondaone dopo quella nel 2013 con un'aggressione ad un operatore civile". In serata uno dei tre giovani è stato rintracciato a L'Aquila dalla Polizia di Stato. Gli altri due invece risultano ancora ricercati.