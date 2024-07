Roma | la tangenziale chiude per lavori

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - A partire dalle ore 22 di martedì 23 luglio sarà chiuso al traffico, h24 sette giorni su sette, il viadotto inferiore della Circonvallazione Tiburtina (in direzione Salaria (da viale Castrense a Largo Passamonti). Dal 9 agosto sarà chiuso, invece, il viadotto superiore in direzione San Giovanni (da Largo Passamonti e viale Castrense), h24 e sette giorni su sette. La soprelevata sarà completamente chiusa in entrambe le direzioni dalle ore 23:00 del 09/08/2024 alle ore 06:00 19/08/2024. Le chiusure rientrano nell'intervento giubilare di riqualificazione della soprelevata. In particolare, il cambio di date è stato necessario per la completa sostituzione delle caditoie che erano state coperte daprecedenti: le condizioni in cui sono state trovate le rendono infatti totalmente inutilizzabili.