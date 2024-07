Roma Hai 2 euro? poi la mossa per strappargli via lo smartphone | Aiutatemi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una scusa banale prima di entrare in azione. Tentata rapina nella notte a, vittima un ragazzo di 26 anni. Ad avvicinarlo uno sconosciuto che, dopo le sue resistenze, lo ha anche aggredito. Cosa è successo. L’intervento della Polizia – (ilcorrieredellacitta.com)Momenti di paura nel weekend nella zona di Termini a, teatro di una tentata rapina in strada. Qui, in Piazza Manfredo Fanti, un ragazzo ha avvicinato un coetaneo con una scusa. Prima gli ha chiesto se aveva qualche moneta da dargli, poi l’orario. In pochi istanti, nemmeno il tempo di rendersi conto per la vittima di quello che stava accadendo, che il malvivente ha tentato di portargli via lo. Ne è nata quindi una colluttazione prima che una Volante della Polizia, che proprio in quel momento stava transitando in zona, intervenisse in suo aiuto.