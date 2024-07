Roma doppia assenza contro il Kosice

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) – Laaffronterà in amichevole ilalle 19.30. Brutte notizie per Daniele De Rossi che dovrà fare a meno di due calciatori: Chris Smalling e Tammy Abraham . Entrambi hanno avuto un risentimento muscolare, che non li renderà eleggibili tra i convocati di quest’oggi. Questa la lista dei convocati: Almaviva, Angelino, Baldanzi, Boer, Bove, Cama, Cherubini, Joao Costa, Darboe, Feola,Graziani, Kumbulla, Le Fée, Levak, Marchetti, Nardin, Ndicka, Pisilli, Plaia, Reale, Ryan, Sangare, Solbakken, Sugamele, Svilar, Zalewski. Le condizioni di Abraham e Smalling verranno valutare al rientro dalla trasferta slovacca. Non dovrebbe essere, comunque, nulla di preoccupante ma uno stop puramente precauzionale. I due dovrebbero tornare a disposizione di mister De Rossi già nella prossima amichevole. Fantacalcio.