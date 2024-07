Ricerca malattie genetiche rare | finanziamenti Telethon per 4 mln

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per il terzo round del bando Multi-round di Fondazionesono stati assegnati 3.904.094 di euro, raccolti grazie alle donazioni dei cittadini, che permetteranno di finanziare 22 progetti disulleda svolgersi su tutto il territorio nazionale. Il bando Multi-round è stato avviato nel 2021 per permettere aitori, che desiderano richiedere i, di poter presentare i propri progetti in quattro occasioni nell’arco di tre anni, eventualmente rivedendoli e ripresentandoli alla luce dei commenti della commissione di esperti in caso di valutazione negativa. Grazie a quest’ultima assegnazione, sono oltre 3.000 i progetti finanziati dalla Fondazione dalla sua nascita.