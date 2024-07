Quattro giorni con la Festa della Musica a Chianciano Trme

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 22 luglio 2024)TERME – ATerme è arrivato il tempo. L’appuntamento è dal 25 al 28 luglio al Parco Fucoli che sarà teatro dell’evento di punta dell’estate chiancianese che giunge quest’anno alla 22esima edizione e che porterà nella cittadina termale, come sempre, tantae buona cucina. Organizzato dall’associazione Fabrica E20 APS, realtà nata nel 2024 su iniziativa di un gruppo i giovani spinti dalla voglia di contribuire alla crescitapropria città e pronti a prendere in mano le redini, l’evento ha il patrocinio del Comune died è inserito in Giovani Sì Fest, circuito che raccoglie i festival culturali eliToscana organizzati con il contributo e il patrocinio dei Comuni e promossi da Ragione Toscana – Giovani Sì.