Quante menzogne sui vaccini obbligatori

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non è vero che hanno eliminato malattie mortali: la difterite per esempio è scomparsa anche dove non si usavano i sieri. Ed è falso dire che non ci sono rischi: l’autismo come effetto collaterale è indicato nelle schede tecniche, così pure encefaliti e morti improvvise.