Presi due dei 3 minori evasi da carcere

(Di lunedì 22 luglio 2024) 22.15 E' stato rintracciato alla Stazione Termini il secondo dei tre minorenni tunisiniieri dalle di Casal del Marmo a Roma. I tre avrebbero approfittato del caos, creatosi in seguito a una rissa, per scappare scavalcando il muro di cinta. Il minorenne è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento da parte della Polfer. Il primo evaso era stato rintracciato in giornata a L'Aquila dalla polizia.