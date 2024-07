Piazza Garibaldi | sorpreso con la droga Arrestato 29enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Napoli: l’uomo aveva con se marijuana e denaro ritenuto provento illecito. L’acquirente sanzionato Nella notte del 19 luglio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Passando in vico VII Duchesca hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il pusher. Lo hanno trovato in possesso di sei involucri di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi, di diverso materiale per il confezionamento e di 50 euro, evidente provento dell’attività delittuosa posta in essere. L’acquirente, invece, trovato in possesso della dose appena acquistata.