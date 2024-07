Pavlovic Milan i rossoneri preparano l’OFFERTA | i prossimi giorni saranno decisivi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Proseguono i contatti delcon il Red Bull Salisburgo per arrivare a: isono pronti alla mossa decisiva Potrebbero esserequelli che attendono ilsul fronte. Il difensore è il primissimo obiettivo per completare la retroguardia di Fonseca e ihanno in mente un’accelerazione definitiva. Neitreprima