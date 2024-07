Pastello pop o jelly? Ecco le nail art perfette in ottica della partenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024) In fatto di tendenze unghie estate 2024 a vincere sono i colori. Per lungo tempo “relegati” alla sola primavera, quest’anno sconfinano fino a estate inoltrata per permette di creareart romantiche e bon ton. Ciò non significa che mancheranno incursioni pop con smalti neon e fluo. E anche qualche effetto speciale che ben si sposa con la carnagione abbronzata.