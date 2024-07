Palazzo Chigi detta i tempi | Avanti con due decreti a settimana per camera O il Parlamento andrà in tilt

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 luglio 2024) È la stagione dei-legge. Non tanto l’estate, quanto il governo Meloni: oltre 70 in nemmeno due anni di legislatura. Una media di 3,5 al mese. Record. Anche più degli esecutivi Draghi e Cont Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti