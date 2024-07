Omicidio di Michelle Causo | Venti anni per l’assassino Ma mia nipote non c’è più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ stato condannato a vent’di carcere, com’è noto, il il giovane di origini cingalesi che il 28 giugno dello scorso anno massacrò, una ragazza di 17di Roma il cui cadavere fu poi messo dentro un sacco nero e abbandonato dentro un carrello della spesa, vicino ai bidoni dell’immondizia, in zona Primavalle, nella capitale. Un terrinile delitto che ha fatto molto scalpore, l’ennesimo caso di femminicidio. La ragazza aveva origini massesi, per via del nonno, Elio Bertoneri, ed era stata spesso dalle nostre parti. Il corpo della giovane studentessa, massacrato con 23 coltellate, fu trovato da un passante, insospettito dalle gocce di sangue che cadevano sull’asfalto.