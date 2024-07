Notte bianca senza sorprese grazie ai controlli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) La polizia ha svolto numerosi servizi straordinari per controllare il territorio di Legnano durante la. Gli agenti del Commissariato di Legnano, supportati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e da un’unità cinofila antidroga, hanno garantito la loro predal pomeriggio fino ainoltrata. Isi sono concentrati non solo sulle persone presenti per l’apertura straordinaria dei negozi, ma anche su parchi cittadini ed esercizi pubblici. Sono state controllate oltre 90 persone, di cui 22 con precedenti penali. Sono stati istituiti posti di blocco per il controllo di 30 veicoli e sono stati effettuatiamministrativi in 3 esercizi commerciali. Sono state monitorate le aree con maggiore affluenza, garantendo che tutte le iniziative si svolgessero in piena sicurezza. Christian Sormani