Non solo Kamala | per i dem serve un vice capace di sfidare Vance

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilpresidente della corsa alla Casa Bianca non potrà essere un comprimario per i democratici. Appare destino che la partita presidenziale Usa sia da guardare a più dimensioni.Harris è proiettata aDonald Trump dopo il ritiro dalla corsa del presidente Joe Biden. E per unche vuole entrare nella corsa, ce Non: per i demundiInsideOver.