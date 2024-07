Noleggio a lungo termine | costi e vantaggi

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilè un tipo di contratto che permette di utilizzare un veicolo per un periodo esteso, solitamente tra i 24 e i 60 mesi, pagando un canone mensile fisso. Questa formula è stata inizialmente adottata da professionisti e aziende, in quanto in grado di offrirefiscali e semplificare la gestione della flotta aziendale, eliminando le preoccupazioni legate a manutenzione, assicurazione e svalutazione del veicolo. Tuttavia, negli ultimi anni, ilha guadagnato popolarità anche tra i privati, che apprezzano la convenienza e la tranquillità offerte da un pacchetto tutto incluso.