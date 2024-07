Nell nuove puntate della soap di Canale 5 i problemi di cuore si intrecciano con affari e segreti inconfessabili 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per i protagonisti di Endless Love prende il via una nuova settimana ricca di colpi di scena e spiacevoli inconvenienti. Al centro delle, in onda a partire da oggi alle 14.10 su5 ci sono conti da saldare, rifiuti da incassare e indagini da portare a termine.