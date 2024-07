Nasce RigeneRare hub Iren per recupero e riutilizzo di materie prime critiche e di metalli preziosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. -(Adnkronos) - Accelerare lo sviluppo della filiera del riciclo dellee deiin Italia, riunendo gli attori coinvolti e le loro esperienze e indirizzando le politiche di sviluppo industriale nazionale e le relative misure di sostegno. È questo l'obiettivo di, il nuovo Hub per ildipresentato quest'oggi alla Camera dei Deputati per dare un impulso ad un settore che sarà strategico per i prossimi decenni. A presentare l'iniziativa Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Luca Dal Fabbro, Presidente Esecutivo del Gruppo, Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri, e il parlamentare Massimiliano De Toma.