Napoli incendio tra Fuorigrotta e Pianura | evacuato il complesso universitario di Monte Sant’Angelo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unè divampato atra i quartieri. Le fiamme stanno interessando una zona non lontana daldidell’Università Federico II. Ilè stato fatto evacuare in via precauzionale. L’ha generato un’alta colonna di fumo visibile anche da altri quartieri dell’area flegrea della città. L'articolotraildiproviene da Ildenaro.it.