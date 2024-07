Muore a 15 anni in motorino tragico incidente a Pieve Santo Stefano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Arezzo), 22 luglio 2024 – Tragedia a. Intorno alle ore 18:50 una ragazza di 15ha avuto un terribilein. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. È successo sulla strada provinciale 77 Tiberina trae Sansepolcro. Lanciato l’allarme ai soccorritori del 118, sul posto sono subito intervenuti gli operatori con l’ambulanza infermierizzata die l’elisoccorso Pegaso 1. Purtroppo però nonostante tutti i tentativi dei soccorritori per la giovane non c’è stato nulla da fare. La 15enne è deceduta subito dopo l’. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’. Sotto choc le comunità die di Sansepolcro che si stringono attorno alla famiglia della giovane vittima. Notizia in aggiornamento