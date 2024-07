Mosca | esplosivi da Italia e Germania per atti terroristici

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 22 luglio 2024) La filiale di San Pietroburgo del Servizio di sicurezza russo (Fsb) ha bloccato un canale per la fornitura die detonatori elettrici dall’Europa alla Russia destinati ad: lo ha reso noto l’Fsb, come riporta la Tass. Il materiale, si legge in un comunicato, è stato trasportato in diverse spedizioni dall’e dallanascosto in cavità di pezzi di ricambio