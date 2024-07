Morti altri ostaggi in mano ad Hamas Non lo escludiamo fari sul fuoco amico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato la morte di due, rapiti e trattenuti insieme daa Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Si tratta di Alex Dancyg, 75 anni, e Yagev Buchshtav, 35. La loro morte risale a mesi fa mentre i militari israeliani erano impegnati nell'operazione militare a Khan Younis, come precisano le Idf citando informazioni di intelligence. Il Times of Israel spiega che l'esercito non ha fornito dettagli sulle circostanze della loro morte citando un'indagine in corso: si sta approfondendo la possibilità che siano stati uccisi dalisraeliano, spiega il quotidiano. Dancyg e Buchshtav erano stati rapiti dadalle loro case nel kibbutz Nir Oz e nel kibbutz Nirim durante l'assalto del 7 ottobre.