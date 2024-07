Minacce e botte alla compagna Terrorizzata lo denuncia Per lui divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Perugia, 22 luglio 2024 - La vita dellaera diventata un inferno traa causa di una gelosia immotivata e folle. Ora per un uomo di 32 anni, indagato per il reato di atti persecutori, lesioni personali aggravate e furto in abitazione, è scattata la misura cautelare deldi. La poveretta,dal comportamento dell'uomo, che ultimamente l'aveva anche presa a calci e pugni, si era addirittura licenziata. Ma sono stati tanti, troppi, gli atteggiamenti che hanno indotto la donna are il compagno, compresa quella volta che le ha strappato di mano il cellulare e le chiavi di casa o quando le ha alzato la maglietta per controllare se avesse avuto rapporti con altri uomini.